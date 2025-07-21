شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق 23 يوليو.. جداول امتحانات الدور الثانى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية.

وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الدور الثاني في محافظة الجيزة، والتي تنطلق 23 يوليو المقبل، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.