إعلان وزارة الرياضة عن بدء مرحلة طلب التأهيل لمشروع مدينة “فيصل بن فهد” الرياضية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلاق مشروع مدينة “فيصل بن فهد” الرياضية في الرياض

أعلنت وزارة الرياضة اليوم عن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة السعودية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وأمانة منطقة الرياض.

تتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ مشروع المدينة بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيشمل التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة لمدة تتراوح بين 20-30 عامًا.

هدف المشروع إلى بناء ملعب رياضي على أحدث طراز في شمال متنزه الملك عبدالله في الملز بسعة تصل إلى حوالي 47,000 متفرج، وسيستضيف فعاليات محلية ودولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

ويجسد المشروع التعاون المثمر بين القطاع العام والمركز الوطني للتخصيص وأمانة منطقة الرياض، ويعكس الشراكة المتميزة بين القطاعات، مع تطوير وتهيئة المدينة لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية.

وتدعو الوزارة والمركز المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين لزيارة الموقع الإلكتروني للمركز لمزيد من المعلومات وتقديم الوثائق المطلوبة حتى يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة.

هذا ويعتبر مشروع مدينة “فيصل بن فهد” الرياضية خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضة والثقافة في المملكة العربية السعودية.