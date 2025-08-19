شكرا لقرائتكم خبر رئيس جامعة جازان يدشن الملتقى الثقافي والمعرض التعريفي للطلبة المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، فعاليات ملتقى ومعرض استقبال الطلبة للعام الجامعي 1447هـ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب تحت شعار «حياكم في جامعتكم»، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من القيادات الأكاديمية، حيث تستمر فعالياته لمدة يومين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، فعاليات ملتقى ومعرض استقبال الطلبة للعام الجامعي 1447هـ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب تحت شعار «حياكم في جامعتكم»، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من القيادات الأكاديمية، حيث تستمر فعالياته لمدة يومين. ويشتمل الملتقى على معرض تعريفي يضم أركانا للخدمات الأكاديمية والالكترونية والحياة الجامعية والأنشطة والإرشاد الطلابي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية وعروض توعوية، مستهدفا جميع طلبة الجامعة؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تدعم مسيرتهم الأكاديمية والشخصية.

