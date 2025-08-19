شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك فيصل تصنف «منطقة ابتكار» من المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء تميزا دوليا جديدا، بعد إعلان المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) انضمامها عضوا تحت تصنيف «منطقة ابتكار»، لتكون بذلك من أوائل الجامعات السعودية تصنف ضمن هذه الفئة في عضوية المنظمة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، أن ما تحظى به الجامعات السعودية من دعم ورعاية من منظومة التعليم والبحث والابتكار أسهم في تحقيق منجزات نوعية عززت حضورها الإقليمي والدولي، موضحا أن هذا التصنيف جاء نتيجة للتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز موقع المملكة على خريطة الابتكار العالمية.

وأشار إلى أن ما حققته الجامعة من إنجازات في مجالي البحث والابتكار، ومنها حصولها على المركز الأول عالميا في براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات الأمريكي لعام 2024، ونمو إنتاجها البحثي بنسبة 350% خلال 5 سنوات، يدعم توجهها الاستراتيجي نحو تعزيز البحث والابتكار.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، أن الحصول على تصنيف «منطقة ابتكار» يعكس جاهزية منظومة الابتكار في الجامعة، وقدرتها على تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى حلول عملية ومنتجات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز بيئة الابتكار وجذب الشركاء من مختلف القطاعات.

وتعد المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار شبكة عالمية تضم أكثر من 350 عضوا في نحو 80 دولة، وتمنح عضوياتها ضمن فئات متعددة، منها: حاضنة أعمال، ومتنزه علمي، وساحة ابتكار، ومنطقة ابتكار.