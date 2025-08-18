تابع الان خبر هيئة الأفلام السعودية تطلق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستعد هيئة الأفلام السعودية لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي في العاصمة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر المقبل، تحت شعار “لقاءٌ يغيّر المشهد”، بمشاركة واسعة من صُنّاع الأفلام والمنتجين المحليين والدوليين، إلى جانب خبراء ومختصين في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

منصة لتعزيز صناعة السينما

ويأتي المنتدى هذا العام استمرارًا لدوره الرائد كمنصة محفزة لتطوير وتمكين صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات داخل القطاع، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصناعات الإبداعية كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

فرص استثمارية وشراكات نوعية

ويمثل المنتدى ملتقى عالميًا يجمع أطراف المنظومة السينمائية كافة، من شركات الإنتاج والتوزيع ومزوّدي الخدمات التقنية، مرورًا بالجهات الاستثمارية وصناديق التمويل، وصولًا إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما يتيح مساحة لاستعراض فرص التصوير والإنتاج وبناء الشراكات النوعية، مع دعم البنية التحتية للصناعة محليًا وتعزيز قدرة المملكة على استقطاب كبرى المشاريع السينمائية العالمية.

جلسات وورش عمل دولية

وتتضمن فعاليات المنتدى تنظيم مؤتمر دولي يقدّم أكثر من 30 جلسة نقاشية وورشة عمل متخصصة، تغطي موضوعات تمويل الأفلام وتطوير المحتوى وتنظيم القطاع، إلى جانب برامج تعريفية تستهدف المواهب الشابة والمهتمين بمسارات العمل في صناعة السينما.

معرض يضم أكثر من 130 جهة

كما يحتضن المنتدى معرضًا موسعًا يشارك فيه أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية، من بينها شركات إنتاج واستوديوهات، ومؤسسات تأجير المعدات والتقنيات السينمائية، ومنصات البث والتوزيع، إضافة إلى الجهات الحكومية والتنظيمية، والمؤسسات التعليمية والجمعيات السينمائية وصناديق الاستثمار. وقد فُتح باب التسجيل للعارضين عبر الموقع الرسمي للمنتدى saudifilmconfex.com وحساباته الرسمية.

امتداد لنجاح النسخ السابقة

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة امتدادًا لما حققته النسخة الثانية عام 2024 من نجاح بارز ومشاركة واسعة، أسهمت في إبراز الأثر الاقتصادي المتنامي لصناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز حضور الكفاءات السعودية على الساحة السينمائية العالمية، بما يدعم بناء قطاع سينمائي مزدهر وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.