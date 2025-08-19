شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في «دورة اللغة الإنجليزية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التسجيل في «الدورة التأهيلية للغة الإنجليزية»؛ بهدف تأهيل الطالبات بالمهارات اللغوية الأكاديمية اللازمة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعة.

وتعنى الدورة التأهيلية، بتمكين الطالبات الراغبات في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعة من اجتياز متطلبات القبول، من خلال برنامج تدريبي مكثف يركز على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأكاديمية، ضمن بيئة تعليمية، تحت إشراف هيئة تدريس مختصين.

وتتضمن المسارات التدريبية في الدورة التأهيلية للغة الإنجليزية مسارين، يشمل المسار الأول؛ دراسة لمدة 12 أسبوعا، بواقع 30 ساعة تدريبية، والذي صمم لطالبات «المستوى الواحد»، ويتضمن المسار الثاني؛ دراسة لمدة 18 أسبوعا، بواقع 30 ساعة تدريبية، والذي صمم لطالبات «المستويين»، موزعة بين الحضور المباشر، والتعلم الذاتي.

وتمنح شهادة الاجتياز في الدو رة للطالبات اللاتي استوفين نسبة 70% فأعلى في جميع التقييمات.

ويأتي ذلك ضمن جهود معهد اللغة الإنجليزية للإسهام بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى دعم الطالبات وتمكينهن لغويا، من خلال تقديم برامج تأهيلية متخصصة تسهم في دعم مسيرتهن للالتحاق في برامج الدراسات العليا، ورفع كفاءتهن الأكاديمية.

يذكر أن التسجيل في الدورة التأهيلية يستمر حتى يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الدورة، وآلية التسجيل عبر زيارة الموقع الالكتروني.