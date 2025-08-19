شكرا لقرائتكم خبر كلية السياحة والفندقة بالمدينة تعلن عن مقاعد شاغرة في الدبلوم الصباحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة عن توفر مقاعد شاغرة في تخصصات الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1447هـ. وأوضحت أن التسجيل يتم عبر بوابة «قبولي»، ويشترط ألا يكون المتقدم قد تم قبوله في أي جهة تعليمية أخرى، وألا يتجاوز عمره 25 عاما، وألا تزيد مدة التخرج من المرحلة الثانوية على 5 سنوات.

