الكلية التقنية التطبيقية بينبع تعلن عن توفر مقاعد شاغرة للقبول

أعلنت الكلية التقنية التطبيقية بمحافظة ينبع عن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر في تخصصات الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1447هـ، وذلك من خلال الحضور المباشر لمكتب القبول والتسجيل بالكلية ابتداء من الاثنين وحتى نهاية دوام الثلاثاء. وأوضحت الكلية أن المتقدمين يجب أن يكون لديهم حساب على منصة قبولي، وألا يكونوا مسجلين في جهة تعليمية أخرى، وألا يتجاوز تاريخ تخرجهم من الثانوية خمس سنوات، وألا يزيد عمرهم على 25 سنة.

