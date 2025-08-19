شكرا لقرائتكم خبر تمديد موعد استلام أبحاث المشاركين في مؤتمر «التعدد المذهبي والتسامح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فترة استقبال أبحاث المشاركين في المؤتمر الدولي العلمي للتعدد المذهبي والتسامح، الذي يقام تحت عنوان: المذاهب الفقهية ثراء ثقافي وتعايش مجتمعي، وذلك حتى تاريخ 14 / 3 / 1447هـ الموافق 6 / 9 / 2025م.

ويعقد المؤتمر في المدينة المنورة أواخر العام الميلادي الحالي؛ بهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي، والتوعية بأهمية التنوع المذهبي ومراعاة الخلاف الفقهي، إلى جانب ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ومواجهة مظاهر التطرف والتشدد.

ويتناول المؤتمر عددا من المحاور العلمية، من أبرزها: نشأة المذاهب الفقهية والعلاقات المتبادلة بينها، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الجامعة الإسلامية الباحثين والأكاديميين إلى الاطلاع على الشروط والمعايير الخاصة بالمشاركة عبر منصة المؤتمر الالكترونية.