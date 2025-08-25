إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة جزيرة هاينان جنوبي الصين وأجزاء قريبة من مقاطعة قوانجدونج يوم الأحد، بينما مر إعصار كاجيكي فوق المياه المفتوحة جنوباً واتجه نحو الساحل الأوسط لفيتنام.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص من المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة قبل العاصفة.



وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني إن كاجيكي اكتسب قوة مع تحركه غرباً فوق البحر مع رياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة.

وتم التنبؤ بهطول أمطار تتراوح من 25 إلى 35 سنتيمتراً على الأجزاء الجنوبية من جزيرة هاينان بما في ذلك سانيا، وهي منتجع شاطئي شهير. وأغلقت سانيا الشركات والمناطق السياحية الخلابة وأوقفت وسائل النقل العام والشحن، حسبما ذكرت شينخوا.