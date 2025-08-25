حمدان بن زايد: بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات. فالطلبة والمعلمون وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازاتٍ على أرض الواقع. أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح».

