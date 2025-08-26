سنة أولى طلاق.. ماجد الكدواني يُشارك في موسم مسلسلات رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 08:07 مساءً - حجز الفنان ماجد الكدواني مكانه في موسم مسلسلات رمضان 2026؛ حيث يخوض تجرِبة البطولة المطلقة في الموسم الدرامي الأضخم، من خلال مسلسل اجتماعي جديد، يُجرى التحضير له في الوقت الحالي؛ تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.
وتأجّل عرضه بعدما كان مُقرراً طرحه في دُور السينما نهاية العام الجاري، ليُعرض أولاً في مهرجان برلين السينمائي 2026، يعقبه عرضٌ في مهرجان كان السينمائي 2026، على أن ينطلق رسمياً في دُور العرض التِجارية خلال شهر يونيو 2026.
يمكنك قراءة.. ماجد الكدواني في Big Time Podcast: أهيم وراء قلبي وزوجتي "صوت العقل" وأسمع كلامها
أما أحمد الجنايني؛ فقد قدّم مؤخراً مسلسل "كتالوج" الذي عُرض عبْر منصة "نتفليكس" وحقق نجاحاً ضخماً على المستوى النقدي والجماهيري. وهو بطولة: محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر ، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز. وتأليف أيمن وتار. وإخراج وليد الحلفاوي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
تفاصيل مسلسل ماجد الكدواني في رمضان 2026مسلسل ماجد الكدواني في موسم مسلسلات رمضان 2026، يحمل اسم "سنة أولى طلاق". تأليف شيرين دياب. وإنتاج أحمد الجنايني. ومن المُقرر الإعلان عن المخرج خلال الفترة المقبلة؛ حيث يُناقش المشروع أبرز المواقف التي تعود على الزوجين في السنة الأولى من انفصالهما، والآثار التي قد تقع على الأبناء.
ماجد الكدواني يتعاون مع شيرين دياب في فيلم "أسد"يُذكر أنّ ماجد الكدواني يتعاون حالياً مع الكاتبة شيرين دياب، من خلال فيلم "أسد". إخراج محمد دياب. ويشاركها فى التأليف كلٌّ من: محمد دياب، وخالد دياب. ويأتي من بطولة: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا. وتدور أحداثه حول حقبة المماليك وثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان، ضمن سياق درامي تاريخي مشوّق.
وتأجّل عرضه بعدما كان مُقرراً طرحه في دُور السينما نهاية العام الجاري، ليُعرض أولاً في مهرجان برلين السينمائي 2026، يعقبه عرضٌ في مهرجان كان السينمائي 2026، على أن ينطلق رسمياً في دُور العرض التِجارية خلال شهر يونيو 2026.
يمكنك قراءة.. ماجد الكدواني في Big Time Podcast: أهيم وراء قلبي وزوجتي "صوت العقل" وأسمع كلامها
"موضوع عائلي" يجمع ماجد الكدواني وأحمد الجناينيكما سبق وتعاون ماجد الكدواني مع المنتج أحمد الجنايني، من خلال مسلسل "موضوع عائلي"، والذي حقق نجاحاً جماهيريًا كبيرًا على مدار أجزائه الثلاثة؛ حيث عُرض الجزء الثالث نهاية العام الماضي. وهو تأليف محمد عزالدين، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي. ويشارك في البطولة كلٌّ من: نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، والفنانة رانيا يوسف.
https://www.instagram.com/p/DDhrws1N75w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDhrws1N75w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDhrws1N75w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أما أحمد الجنايني؛ فقد قدّم مؤخراً مسلسل "كتالوج" الذي عُرض عبْر منصة "نتفليكس" وحقق نجاحاً ضخماً على المستوى النقدي والجماهيري. وهو بطولة: محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر ، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز. وتأليف أيمن وتار. وإخراج وليد الحلفاوي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».