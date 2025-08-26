موعد أول ظهور غنائي لـ أنغام بعد تخطي أزمتها الصحية

اتفاق مسبق على الحفل قبل الأزمة الصحية

عودة أنغام إلى مصر بعد فترة من العلاج بألمانيا

آخر ظهور لـ أنغام على خشبة المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تستعد الفنانةلاستئناف نشاطها الفني سريعاً؛ حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا علىالشهير في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، وذلك بعد فترة النقاهة التي تقضيها حالياً بصحبة أسرتها فى الساحل الشمالي، إثر إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، لإزالة كيس من البنكرياس.الحفل كان قد جرى الاتفاق عليه منذ فترة طويلة، قبل تعرض أنغام لأزمتها الصحية الأخيرة؛ ليصبح ظهورها محطة استثنائية لجمهورها الذي انتظر عودتها بشغف. ومن المنتظر أن يبعث هذا الحفل رسالة طمأنة لعشاقها، الذين عاشوا حالة من القلق عليها خلال الأسابيع الماضية؛ إذ ستعود إلى خشبة المسرح بصوتها وأدائها الذي طالما أسر القلوب.يمكنكِ قراءة.. أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج طويلةعادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن أمس الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.وقد حرصتخلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الـ فيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائمًا ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجيًا، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.يمكنك قراءة أيضاً.. محمود سعد يكشف شرط الفريق الطبي للسماح لأنغام بالعودة إلى القاهرةآخر ظهور للفنانةعلى خشبة المسرح كان خلال حفل غنائي داخل المتحف المصري الكبير وكان يوم 22 يوليو الماضي، وجاء هذا الحفل بعد أيام قليلة من افتتاحها النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة 18 يوليو، وهو الحفل الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتصدر ترندات السوشيال ميديا، وكان الظهور الأول لها بعد انتشار شائعات إصابتها بالسرطان.