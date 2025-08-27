عاصفة الهبوب تضرب أريزونا

اجتاحت عاصفة قوية ولاية أريزونا الأمريكية، مثيرةً جدارا شاهقا من الغبار امتد عبر منطقة فينيكس الكبرى، ما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء، وتعطيل حركة المرور، وإلغاء وتأخير رحلات في أحد أكثر المطارات ازدحاما بالولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن العاصفة، المعروفة محلياً باسم «الهبوب»، غطت السماء فجأة، وتسببت في تدني مستوى الرؤية إلى الصفر في بعض الطرق، ما أجبر مئات السائقين على التوقف.

وأدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 15 ألف شخص، معظمهم في مقاطعة ماريكوبا التي تضم مدينة فينيكس.

وأوضح مارك أومالي، خبير الأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للأرصاد في فينيكس، أن المنطقة شهدت موسما أقل من المعتاد في كميات الأمطار، بينما سجلت مناطق أخرى من أريزونا أمطارا غزيرة. وقال: «هذا أمر مألوف لموسم الرياح الموسمية، الذي يتسم بعدم الاستقرار». كما توقع احتمال هطول أمطار بـ%40 قبل عودة الطقس الجاف.

منطقة فينيكس الكبرى، أو ما يُعرف بـ«فالي» (The Valley)، هي أكبر منطقة حضرية في ولاية أريزونا، ورابع أكبر تجمع سكاني في الولايات المتحدة، وتضم مدينة فينيكس – عاصمة الولاية – إلى جانب مدن كبرى، مثل ميسا وغلينديل وسكوتسديل وتشاندلر وتمبي، ويبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، ما يجعلها مركزا اقتصاديا وسكانيا محوريا في جنوب غرب البلاد.