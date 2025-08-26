أوكرانيا تقرّ بدخول القوات الروسية إلى دنيبروبتروفسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرّت كييف للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بدخول القوات الروسية إلى منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.

وقال فيكتور بريغوبوف، الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو" التابعة للجيش الأوكراني، لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل".

وأعلن الجيش الروسي، أمس الاثنين، سيطرته على قرية زابوريزكه في المنطقة التي تُعد مركزاً صناعياً مهماً، محققاً المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية.

وكانت دنيبروبتروفسك بعيدة إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في يوليو الماضي.

ويتزامن اعتراف كييف لأول مرة بخسارة أراضيها في المنطقة مع تعثر الجهود نحو اتفاق سلام محتمل.

ولا تعد دنيبروبتروفسك واحدة من المناطق الخمس، دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها.