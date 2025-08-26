تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطبتهما بعد عامين من الارتباط

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطبتهما

عامين من الحب والدعم

استعادة سويفت حقوقها.. ودعم كيلسي لها

Taylor Swift got emotional alongside Travis Kelce while recalling the moment she found out she bought back all her music on the 'New Heights' podcast. https://t.co/fBCEQc8DDq — Entertainment Tonight (@etnow) August 14, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - أعلنت نجمة البوب العالميةولاعب كرة القدم الأمريكية الشهير، خطبتهما رسميًا عبر منشور مشترك على حساباتهما في إنستغرام، وذلك بعد قصة حب طويلة دامت لعامين، ودعم متبادل بين الطرفين، حيث يحرص الثنائي دائمًا على تشجيع بعضهما البعض في مشاريعهما الخاصة.المنشور أظهر صورًا للحظة تقدم ترافيس كيلسي لخطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان.". وقد حصل المنشور على أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة، وسرعان ما انتشر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، كما قدموا التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.قد ترغبين في معرفة تايلور سويفت تغني love story بصحبة جورج كيتل وترافيس كيلسيبدأت علاقةفي عام 2023 عقب حضورها حفلاً ضمن جولتها الغنائية في ملعب آروهيد، معقل فريقه. ورغم أن ارتباطهما العاطفي استمر عامين، فإن كيلسي كان قد أبدى إعجابه بسويفت منذ عام 2016، قبل أن تجمعهما الظروف في علاقة أصبحت محط أنظار الإعلام والجماهير.والجدير بالذكر أن، البالغ من العمر 35 عامًا، يُعد أحد أبرز لاعبي الـ NFL بحصده ثلاث بطولات سوبر بول، فيما تواصل، 35 عامًا، هيمنتها على عالم الموسيقى بلقب "سوبر ستار البوب" الأكثر تأثيرًا في جيلها.للمزيد: 13 تمثالًا لـ تايلور سويفت في 13 مدينة: مدام توسو تخلد جولات Eras التاريخية— Entertainment Tonight (@etnow)

وخلال الشهر الجاري، كانت قد حلّت سويفت ضيفة على بودكاست New Heights، الذي يقدّمه كيلسي وشقيقه جيسون، ولم تستطع أيقونة البوب تايلور سويفت تمالك دموعها وهي تروي تفاصيل استعادتها لحقوق موسيقاها بعد سنوات من الصراع.

وقالت سويفت إنها كانت تفكر يوميًا في هذا الأمر وكان بمثابة كابوس مزعج لا يُفارقها، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه دخول المزاد بـ"قلبها أولاً" لإثبات أهمية موسيقاها بالنسبة لها.

ووصفت موسيقاها القديمة بأنها "مذكراتها المكتوبة بخط يدها"، مشيرة إلى أن تلك الأغاني والصور والفيديوهات والأعمال الفنية تمثل حياتها كلها.

وكشفت سويفت خلال حديثها أنها أرسلت والدتها أندريا وشقيقها أوستن للقاء الشركة والتعبير عن مدى أهمية الموسيقى لها.

بعد فترة قصيرة من بطولة كرة القدم الأمريكية Super Bowl، وأثناء تواجدها في كانساس سيتي مع ترافيس، جاءها اتصال من والدتها قائلة: "أحضرنا موسيقاكِ"، وقالت وهي متأثرة وتذرف الدموع إنها انهارت على الأرض من شدة التأثر: "هرعت لإخبار ترافيس وكان يلعب ألعاب الفيديو وضع سماعته فورًا، معتقدًا أن مكروهًا قد حدث قبل أن يسمع الخبر الذي جعله هو الآخر يذرف الدموع".

ووصفت سويفت لحظة استعادة حقوقها بأنها غيّرت حياتها إلى الأبد، موضحة: "بدلًا من أن تكون ذكرى مؤلمة، أصبحت ذكرى تجعلني أقول: كم أنا محظوظة؟".

