مي كساب تقدم الأغنية الدعائية لفيلم آخر رجل في العالم قبل طرحه في السينما

صُنّاع أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"

الإعلان الرسمي لفيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - أطلقت الفنانة، برومو الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد "آخر رجل في العالم"، والتي تحمل اسم "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"؛ حيث تُقدمها بصوتها، إلى جانب مشاركتها في بطولة العمل، الذي ينتمي إلى أفلام الفانتازيا الممزوجة بالكوميديا.أغنية "هتعيشوا من غير رجالة إزاي" لـ مي كساب، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وحيد كينج، ومن المُقرر طرح الأغنية كاملة عبر منصة الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية، يوم 3 سبتمبر المقبل؛ حيث ظهرت مي وهي مرتدية ملابس فرعونية، وتتوسط فرقة استعراضية ويؤدون الأغنية بأداءٍ استعراضي مميز.وتقول كلمات الأغنية، "هتعيشوا من غير رجالة إزاي.. ينفع نشرب مياه بسكر من شاي.. يا جماعة من غير رجالة ده يا دوب.. هي الست إزاي تتثبت من غير جوز.. لا من غير رجالة ميصحش، لا متعقلش، متركبش، أنا أعصابي سابت، محدش يلعب في الثوابت، عشان ميزعلش".وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "آخر رجل في العالم"؛ حيث ظهر البطل أيمن منصور، وهو داخل مقبرة مهجورة، ويتمنى أنّ يكون أجمد وأحلى وآخر رجل في العالم؛ حيث يلجأ إلى بيومي فؤاد، الذي يُجسد دور طبيب نفسي؛ لتتحقق الأمنية أخيراً، ويتحول وكأنه سلعة، وتُقرر مجموعة من النساء طرحه في مزاد علني، لمنْ ترغب في الحصول عليه، وذلك في إطار من الكوميديا والفانتازيا.الفيلم بطولة: أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.