"وقع اتفاقية التعاقد".. رد رسمي من الزمالك بخصوص صفقة أرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك تدوينة اليوم الأحد تكشف مستجدات صفقة المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وذكرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك:"بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

وكانت آخر تجارب المهاجم صاحب الـ 28 عاماً بقميص نادي سينسيناتي الأمريكي قبل أن ينتهي تعاقده مع نهاية موسم 2024/2023.

وسبق وخاض المهاجم الجابوني الدولي تجربتين عربيتين بقميصي ناديي العربي القطري والشباب السعودي.

