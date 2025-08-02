رئيس حي الدقي يوضح حقيقة استدعائه للتحقيق بسبب شكوى القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، عن حقيقة استدعائه للمثول للتحقيق إثر شكوى أحد المسؤولين من وجود قمامة بالطريق.

ونفى المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، ما تردد بشأن استدعائه للتحقيق بعد شكوى أحد المسؤولين من وجود قمامة بأحد الطرق، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وقال رزق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت: "لم يحدث ذلك مُطلقًا، مفيش استدعاء ولا توبيخ ولا أي حاجة، وبنتابع شغلنا بشكل طبيعي، واستدعاء من مين؟!".

وأشار رئيس حي الدقي إلى أن ما جرى بالفعل هو تلقي اتصال هاتفي للتعامل بشأن وجود مخلفات في إحدى المناطق، موضحًا:"جالنا تليفون إننا نشيل القمامة من إحدى المناطق؛ لكن لا استدعاء ولا توبيخ ولا أي حاجة، ومفيش أي مصدر للكلام ده ولا حقيقي بشكل نهائي".

وأكد المهندس محمد رزق أنه يواصل أعماله بشكل طبيعي ويستجيب فورًا لأي شكاوى أو بلاغات من المواطنين أو الجهات المختصة، داعيًا إلى تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس أداء الجهات التنفيذية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية

مجدي الجلاد منتقدًا حفل محمد رمضان: "ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز"