نقلت قناة "الجديد"، عن مصدر مقرّب من وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، قوله إنّ "العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، والتي ستناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وأكّد المصدر للقناة أنّ "القرار حتى اللحظة هو المشاركة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم".
وكشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّه "حتى اللحظة من المؤكد أنّ الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجّي سيتغيبون عن جلسة الثلاثاء بداعي السفر".
وذكر معلومات القناة أنّ "الصيغة النهائية لموقف مجلس الوزراء قد تخرج مساء الاثنين إنطلاقاً من رؤية العهد والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين أو مواضيع خلافية بين الجهات السياسية داخل الجلسة".
وأضافت "حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ، في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد".
وكشفت القناة عن "صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين، تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية".
هذا، وذكرت مصادر دبلوماسية للجديد أنّ "واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من وزراء "أمل" و"حزب الله" للجديد: العمل جارٍ لسحب أي فتيل من شأنه تفجير جلسة الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.