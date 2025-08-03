الثالث خلال أسبوع.. لغز حرائق سكك الحديد في ألمانيا مستمر

مسارات القطارات

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 12:27 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "دويتشه بان” الألمانية لسكك الحديد اندلاع حريق في كابل على خط مخصص لنقل البضائع في هوهنمولسن شرق البلاد، وهو الحريق الثالث الذي يصيب البنية التحتية للسكك خلال أسبوع، بعد حريقين في غرب ألمانيا.وأوضحت الشركة أنها أصلحت الكابلات المتضررة جراء الحريقين السابقين بين دوسلدورف ودويسبورغ، ما سمح باستئناف الحركة بعد توقف دام يومين، مشيرة إلى استبدال خمسة كابلات بطول نحو 20 مترًا لكل منها.وأثّرت هذه الحوادث في حركة "مئات القطارات يوميًا”، إذ جرى تحويل مسارات العديد منها أو إلغاؤها، ما أضر بآلاف الركاب، في وقت تكررت فيه مثل هذه الأعطال في السنوات الأخيرة.في السنوات الأخيرة، تعرضت شبكة السكك الحديد في ألمانيا لهجمات يُشتبه أنها تخريبية، كتلك التي وقعت في أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.