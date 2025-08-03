فادي كرم: لا مساعدات دولية ولا إعادة إعمار ولا سياحة ما لم تسحب الدولة السلاح غير الشرعي

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي كرم​، إلى أن ​لبنان​ تأخر في اتخاذ قرار إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، "لأن صفة النزوح سقطت منذ أعوام عن السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية".

ولفت، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "التحولات الجذرية في المنطقة عموما وفي الهوية السياسية لسورية خصوصا، سمحت للبنان باتخاذ خطوات عملية تنفيذية باتجاه إعادة السوريين إلى بلدهم وديارهم، خصوصا ان خوف السوريين المعارضين للنظام السابق، سواء من تصفيتهم جسديا أو من اعتقالهم، انتهى مع سقوطه ووصول الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى السدة الرئاسية في سوريا وإمساكه بزمام الحكم والسلطة".

وتابع كرم: "سوريا اليوم سبقت لبنان إلى واحات التلاقي مع المجتمعين العربي والدولي بعد ان كانت متأخرة عنه عشرات السنين الضوئية بسبب نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وردا على سؤال، قال كرم: "الصورة في لبنان تختلف جذريا عن الصورة لدى جارته سوريا، اذ انه رغم نظافة كف العهد الجديد رئاسة وحكومة، ورغم مساعيه الدؤوبة والحثيثة للنهوض بلبنان وإعادته إلى الخارطتين العربية والدولية، الا ان حلقة المتغيرات والتحولات في المنطقة لم تكتمل في لبنان بسبب تباطؤ الحكومة اللبنانية وترددها في اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة لسحب السلاح ووضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية".

ورأى أن "لا مساعدات دولية ولا إعادة إعمار واستثمارات، ولا سياحة عربية وغربية ما لم تسحب الدولة اللبنانية السلاح غير الشرعي وتضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية".

وقال: "من هنا يعقد اللبنانيون آمالا جسام على جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، علها تنتهي على رغم ما نسمعه من تهويلات، إلى إقرار المطلوب محليا ودوليا، أي إلى وضع خطة زمنية لسحب السلاح وإنهاء حالة المراوحة في عملية حصره بيد الدولة".

وذكر أنه "لا أحد اقوى من الدولة ولا سلطة فوق سلطتها شرط ان تحسم أمرها وخياراتها وتضع خطة زمنية لسحب السلاح على قاعدة مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".