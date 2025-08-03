الامارات | 11خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار «دوندخت» العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، اليوم، المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين للسلسلة العالمية المرموقة.

وتحظى سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي للحفاظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، بما يسهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي وفق أعلى المعايير.

ويعد سباق المحطة الهولندية الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول وحضوراً قوياً للمرابط القطرية من بينها «عفجان» (تي إم فريد تكساس × مزون بنت عامر) للمالك الشقب ريسينغ، بإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، و«الزير» (المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر)، للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس غيوم جيدج جاي، و«رائد» (عامر × أونداره بنت منجز) للمالك وذنان ريسينغ، بإشراف المدرب ألبان دو ميول وقيادة الفارس سفيان السعدي.

وتشارك حاملة لقب النسخة الماضية الفرس «فريدة بي» (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وقيادة الفارس ميركو سانا، كما تضم قائمة المشاركين نخبة من الأسماء القوية من بينها الباسو تي، وسكا دي ليجل، ودريم سيك، والزرقاء دي.إيه وقصر دي لاردوس، وبايسا، وبابيليون تي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، إن سباقات الكأس الغالية تواصل تحقيق أهدافها في صناعة سباقات قوية للخيل العربي بجودة عالية ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ما يسهم في تشجيع وتحفيز الملاك والمربين على زيادة الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي وإعلاء شأنه بكل دول العالم.

وأضاف: «نفخر باستمرارية السباقات ووصولها إلى مملكة هولندا في ظل مشاركة كبيرة من أبرز المرابط والملاك، ما يعكس قيمتها وريادتها كأفضل وأغلى سلسلة سباقات للخيل العربي في العالم».

وأوضح أن النجاحات التي نراها تعود للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه الكبير على الارتقاء بسباقات الخيل العربي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية.