الامارات | سون يعلن نهاية حقبته مع توتنهام

سيؤول - أ.ف.ب 0 تبليغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم وقائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، أمس، نيته الرحيل هذا الصيف، بعد 10 مواسم أمضاها مع فريق شمال لندن، أحرز خلالها لقباً واحداً. وقال الجناح أمام صحافيين في سيؤول، حيث يلعب توتنهام مع نيوكاسل الإنجليزي مباراة ودية: «أريد القول إنني قررت مغادرة النادي هذا الصيف»، موضحاً أن توتنهام يساعده في هذا الصدد.

ووصل ابن الـ33 عاماً إلى الفريق الإنجليزي عام 2015 قادماً من باير ليفركوزن الألماني، مقابل 30 مليون دولار. وخاض معه أكثر من 450 مباراة، وأحرز أخيراً لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وسجل سون 173 هدفاً مع توتنهام، بينها 127 في الدوري.

