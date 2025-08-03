اخبار الرياضه

الامارات | الإمارات تتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3 1/2
  • الامارات | الإمارات تتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتأهل إلى ربع نهائي مونديال 3×3 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 إنجازاً مميزاً بتصدره للمجموعة الأولى في بطولة العالم المقامة حالياً في جنوب إفريقيا، متأهلاً مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون الحاجة لخوض مباريات دور الـ16، وذلك بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات بثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات.

واستهل المنتخب مشواره في البطولة بفوز مستحق على كرواتيا بنتيجة 14- 8، أعقبه انتصار كبير على كينيا 19- 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام مصر بنتيجة 12-11، وعاد المنتخب بقوة ليختتم مبارياته في الدور الأول بفوز ثالث على بريطانيا بنتيجة 16- 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى، ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements