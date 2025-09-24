بطولة إنكلترا: سلوت يصف بطاقة إيكيتيكيه الحمراء بـ"غير الضرورية وغبية"

الرياص - اسماء السيد - لندن : وصف الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول، البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكيه بـ"غير الضرورية وغبية"، في الفوز على ساوثمبتون من الدرجة الثانية ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم.

وسجل إيكيتيكيه هدف الفوز في الدقيقة 85 بعد دخوله بين الشوطين بدلا من السويدي ألكسندر أيزاك على ملعب أنفيلد، قبل تلقيه إنذارا ثانيا بسبب خلع قميصه خلال الاحتفال.

وسيغيب المهاجم الفرنسي القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الصيف، عن المواجهة المقبلة لفريقه أمام المضيف كريستال بالاس السبت ضمن المرحلة السادسة من الدوري.

قال سلوت في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "كانت غير ضرورية وغبية"، مضيفا "البطاقة الأولى كانت غير ضرورية وإلى حد ما غبية لأنه يجب أن تسيطر على مشاعرك".

وتابع "أعرف مدى صعوبة الأمر عندما تكون المهاجم رقم 9، حيث يمكن للمدافع إلى حد ما أن يفعل ما يشاء. الأفضل دائما هو التحكم في مشاعرك. وإذا لم تستطع، فلتفعل ذلك بطريقة لا تؤدي إلى بطاقة صفراء".

وأردف الهولندي أنه تحدث مع لاعبه قائلا "قلت له لو أنك سجلت هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعد تخطّي ثلاثة لاعبين ووضعت الكرة في زاوية المرمى، ربما كنت سأتفهم".

واستطرد "لم ألعب بهذا المستوى (في الدوري الإنكليزي) في حياتي لكنني سجلت بضعة أهداف ولو أنني سجلت هدفا مثل هذا، كنت سأتجه نحو (الإيطالي) فيديريكو كييزا (الذي صنع الهدف) وقلت له +هذا الهدف جاء بفضلك، ليس بسببي+. فعل غير ضروري، غير ذكي، تسمونه غباء، وأنا وصفته بالغباء فورا".