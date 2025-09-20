ليفربول يفوز على إيفرتون بنتيجة ٢-١

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليفربول يتفوق على إيفرتون في مباراة مثيرة

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على ضيفه إيفرتون بنتيجة (2 – 1)، في المباراة التي جرت اليوم على أرضية ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أهداف المباراة

افتتح التسجيل لصالح ليفربول اللاعب الهولندي ريان غرافنبيرخ في الدقيقة العاشرة، وأضاف الفرنسي هوغو إيكتيكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، قبل أن يقلص إيفرتون الفارق من خلال هدف السنغالي إيدريسا غي في الدقيقة الـ58.

الترتيب العام

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة متصدرًا جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز الثامن.