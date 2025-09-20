بطولة إنكلترا: ليفربول يتخطى إيفرتون ويحافظ على بدايته المثالية

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : حافظ ليفربول على رصيده المثالي هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بحسمه ديربي ميرسيسايد أمام ضيفه إيفرتون 2 1 السبت في المرحلة الخامسة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة مبتعدا بفارق ست نقاط موقتا عن وصيفه أرسنال الذي يخوض مواجهة نارية الأحد مع ضيفه مانشستر سيتي الثامن.

وسيطر ليفربول على الشوط الأول ترجمها بهدفين للهولندي راين خرافنبرخ (10) والفرنسي هوغو إيكيتيكيه (29).

لكن الفريق الأحمر فقد زخمه في الشوط الثاني، ليقلص "توفيز" الفارق عبر لاعب وسطه السنغالي إدريسا غي (58).