لن تصدق ماذا قال؟...أول تعليق للشيخ "حمود المخلافي" بشأن اغتيال "افتهان المشهري"

أول تعليق للشيخ "حمود المخلافي" بشأن اغتيال "افتهان المشهري"

عدن - ياسمين التهامي - أدان رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، اغتيال افتهان المشهري، مديرة عام صندوق النظافة والتحسين، ووصفها بأنها "جريمة نكراء وطعنة في خاصرة المدينة".

وأكد المخلافي في بيان له أن الاغتيال ليس مجرد حادث فردي، بل هو محاولة لضرب أسس الدولة ونشر الفوضى.

وحمّل الشيخ المخلافي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن ضبط الأمن، مطالبًا بالتحرك الفوري لملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.

ودعا البيان الأجهزة الأمنية إلى التنسيق الكامل وفرض السيطرة على الوضع في جميع المديريات، مؤكدًا أن مسؤوليتهم الأساسية هي حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

ووجه الشيخ المخلافي دعوة لكافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية والمدنية وأبناء تعز للتكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية لإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي. واختتم بيانه بتقديم التعازي لأسرة الفقيدة، مؤكدًا أن دمها لن يذهب هدرًا.