الهند تحذّر من عواقب رسوم ترامب على تأشيرة قطاع التكنولوجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت الهند، اليوم السبت، من "عواقب" إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية، مقدارها 100 ألف دولار، على تأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد يرتب عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الإجراء الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ، غدا الأحد، يهدد بالتسبّب في "اضطرابات" لأسر الأشخاص الحاملين هذا النوع من التأشيرات.

تتيح تأشيرات "إتش-1بي" H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.

كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".

وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق "مع فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات".

وأعلن ترامب هذا الإجراء، أمس الجمعة، كما وقّع أمرا تنفيذيا لإحداث بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار أميركي.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين أثناء توقيعه القرارين في المكتب البيضوي "المهم أننا سنستقبل أشخاصا رائعين سيأتون ويدفعون".