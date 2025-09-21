تابع الان خبر السعودية تنضم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انتُخبت المملكة العربية السعودية عضوًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الدورة الـ69 للمؤتمر العام المنعقد في فيينا، لتشارك في دورة المجلس القادمة حتى عام 2027. ويُعد هذا الانتخاب تأكيدًا على الثقة الدولية في الدور البناء للمملكة في مجال الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية لخدمة التنمية والسلام.

دور مجلس المحافظين

يتألف مجلس محافظي الوكالة من 35 عضوًا، ويُعتبر أحد أهم أدوات اتخاذ القرار داخل الوكالة، حيث يختص بمسائل حساسة مثل الضمانات والتحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي. كما يدرس المجلس البيانات المالية وبرامج الوكالة وميزانيتها، ويقدم توصياته للمؤتمر العام بشأنها، ما يعكس تأثير أعضائه في صياغة السياسات والاستراتيجيات النووية الدولية.

مشاركة سابقة ودعم دولي

وكانت المملكة قد شغلت عضوية مجلس المحافظين في الفترة من 2022 إلى 2024، ويأتي انتخابها الحالي ليؤكد استمرار الدور الفعال للسعودية في تعزيز التعاون الدولي وتوجيه الطاقة الذرية لخدمة الأهداف الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تعزيز السلام العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.