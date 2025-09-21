تصاعد الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية

في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على غزة، مُخلفةً مزيدًا من الضحايا والدمار، يتزايد زخم الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية بوصفها رد سياسي على الانتهاكات المستمرة. وبينما تُسجّل حصيلة الضحايا أرقامًا قياسية، وتغرق المدينة في المجاعة والنزوح، تلوح في الأفق خطوة دبلوماسية بارزة مع اتجاه عدد من الدول الغربية إلى الإعلان رسميًا عن اعترافها بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه التطورات تعكس تحوّلًا تدريجيًا في مواقف دولية كانت تتسم بالتحفظ سابقًا، لتصبح اليوم أكثر انفتاحًا على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في ظل حرب تُوصف بأنها الأكثر دموية في تاريخ القطاع.

الاعترافات الأوروبية

وأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين، الأحد المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام سلسلة من الاعترافات الأوروبية والغربية المنتظرة. ومن المتوقع أن تحذو حذوها دول مثل المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، أستراليا، مالطا، بلجيكا ولوكسمبورج، ما يعكس تحولًا متناميًا في الرأي العام والسياسات الخارجية حيال القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الاعترافات بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تفرض الحرب على غزة نفسها بندًا أساسيًا في النقاشات الدولية. ويشير مراقبون إلى أن هذه الاعترافات ليست مجرد خطوات رمزية، بل تعكس رغبة متزايدة في ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل، التي تواجه انتقادات غير مسبوقة بسبب انتهاكاتها الإنسانية والعسكرية.

حصيلة ثقيلة

وعلى الأرض، لا تزال مدينة غزة تدفع الثمن الأكبر للحرب. فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى تجاوز 65.100 منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023. وتسببت الغارات الليلية الأخيرة وحدها في مقتل 14 شخصًا على الأقل، بينهم ستة من عائلة واحدة استُهدفت منازلهم، إضافة إلى خمسة آخرين قضوا قرب ساحة الشوا.

ومن جانبه يواصل الجيش الإسرائيلي، التأكيد على أن عملياته تستهدف «تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس»، دون تحديد جدول زمني للهجوم، في وقت يرى فيه الخبراء أن العمليات قد تستمر لأشهر قادمة.

مأساة متفاقمة

والمشهد الإنساني في غزة يبدو كارثيًا مع استمرار النزوح الجماعي. فقد حثت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين على الانتقال جنوبًا إلى ما تسميه «منطقة إنسانية»، غير أن معظم السكان يواجهون عجزًا عن النزوح بسبب ضعفهم أو افتقارهم للموارد اللازمة.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن موجات النزوح الجديدة ستُفاقم الأزمة، خاصةً مع تفشي المجاعة في القطاع. وفي تطور خطير، أعلنت منظمة اليونيسف عن سرقة أربع شاحنات محملة بأغذية علاجية مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. ووصفت المنظمة الشحنة بأنها «منقذة للحياة» في ظل القيود المشددة على دخول المساعدات.

الاتهامات المتبادلة

ووجه الجيش الإسرائيلي اتهامات لحركة حماس باختلاس المساعدات واستخدامها في تمويل أنشطتها العسكرية، في حين أكدت الأمم المتحدة أن هناك آليات رقابية صارمة تمنع أي تحويل كبير للمساعدات. وهذه الاتهامات تُضاف إلى مشهد الفوضى الإنسانية، حيث بات الأطفال والنساء والمسنون الأكثر تضررًا من نقص الغذاء والدواء.

الواقع الميداني

وبينما تستمر إسرائيل في تبرير عملياتها العسكرية بالرد على هجوم حماس في 2023، والذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين، يرى مراقبون أن الكلفة الإنسانية للحرب تجاوزت كل الحدود. ويعتبر الاتجاه المتنامي نحو الاعتراف بفلسطين بمثابة انعكاس لهذا الإدراك الدولي المتأخر، بأن الحل السياسي بات ضرورة ملحّة لوقف دوامة العنف المستمرة.