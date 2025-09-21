شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفاجئ العالم بهذا القرار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الولايات المتحدة الامريكية، دول وشعوب العالم، بقرار صادم، تجاوز تعطيلها قرارا لمجلس الامن الدولي بإيقاف الحرب والحصار على قطاع غزة، إلى اعلان دعمها الكامل لاستكمال الكيان الاسرائيلي حرب الابادة الجماعية للفلسطينيين قصفا وتجويعا، واقرارها صفقة تسليح جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، دعما لاحتلال غزة.

وأكدت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة (19 سبتمبر) أنها "تسعى لبيع صفقة أسلحة لإسرائيل أثناء اجتياح (احتلال) غزة". موضحة أن "قيمة الصفقة تبلغ حوالي 6 مليارات دولار وتشمل مروحيات أباتشي ومركبات مشاة". بالتوازي مع استخدام الفيتو للمرة السادسة ضد قرار لمجلس الامن بإيقاف العدوان على قطاع غزة.

ومساء الخميس (18 سبتمبر)، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة، ضد مشروع قرار قدمته الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن الدولي عدا الولايات المتحدة.

بررت واشنطن انحيازها الصارخ لجرائم الكيان الاسرائيلي وعدوانه وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، بزعم أن "حماس عليها الافراج عن جميع الاسرى والرهائن الاسرائيليين دون شروط"، مدعية أن "حماس تجوع الاسرى الاسرائيليين وتهدد باستخدامهم دروعا بشرية"، ومطالبة بـ "تسليم حماس سلاحها وادارة قطاع غزة بالكامل".

طالب مشروع القرار المقدم من باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان، غير دائمة العضوية في مجلس الامن، بـ "ايقاف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، ورفع ‘اسرائيل‘ فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات".

وقالت مندوبة الدنمارك كريستينا لاسن، في كلمة بالنيابة عن الدول التي تقدمت بمشروع القرار: "إننا نمثل إرادة وتوقعات أعضاء الجمعية العامة الذين انتخبونا"، وأضافت: "إن الوضع الكارثي في غزة هو ما يدفعنا للتحرك اليوم". داعية أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار والتمسك بمسؤولية المجلس وصون السلم والأمن الدوليين.

في المقابل، يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، بدعم أمريكي وأوروبي، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحرب حصار وتجويع في قطاع غزة، خلفت 65,141 قتيلا مدنيا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و165,925 جريحا حتى مساء الخميس (18 سبتمبر)، في حصيلة لا تشمل من تحت الانقاض.

يأتي هذا بعدما عاود كيان الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء (18 مارس) بموافقة الادارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب، عدوانه على قطاع غزة بشن قصف مدفعي وتنفيذ غارات جوية متواصلة على القطاع ومخيمات النازحين والمستشفيات، موقعا 12,622 شهيدًا و 54,030 جريحا، حتى مساء الجمعة (19 سبتمبر)، وفق الصحة الفلسطينية.