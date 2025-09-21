شكرا لقرائتكم خبر عن افيخاي يصدر اعلانا عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، اعلان جديد اصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي لوسائل الاعلام العربية، عن اليمن، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي الانقلابية هجماتها على الكيان وقواعده العسكرية ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد قطاع غزة حتى ايقاف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

جاء هذا في بيان مقتضب لجيش الاحتلال الاسرائيلي، نشره متحدثه بالعربية، افيخاي ادرعي، على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، اكد "تفعيل الانذارات في مناطق عدة" جراء هجوم جديد من اليمن، ليل الخميس (18 سبتمبر)، زاعما "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

سبق هذا بساعة، اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، ليل الخميس (18 سبتمبر)، عن أن "طائرة مُسيّرة أُطلقت من الشرق سقطت في منطقة إيلات (ام الرشراش) وفرق الإسعاف تعمل في المنطقة". متجاهلا مصير ثلاث طائرات اخرى اطلقها الحوثيون. ومشاهد بثتها وسائل اعلام الكيان.

وقالت هيئة البث التابعة للكيان: إن "طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات، وتسببت بتفعيل صافرات الانذار". بينما اوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، وبثت مشاهد أن "انفجار الطائرة المسيرة من اليمن عند فندق يدعى جيكوب وتسببت بأضرار مادية".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي ليل الخميس، في بيان مصور لمتحدثها العسكري عن "استهداف عدة أهداف عسكرية وحساسة للعدو الإسرائيلي في يافا (تل ابيب) وأم الرشراش (ايلات) وبئر السبع، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع ‘فلسطين٢‘ وأربع طائرات مسيرة".

وقال القيادي الحوثي سريع: أن العمليات جاءت "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

مضيفا: إن العمليات "حققت اهدافها بنجاح وتسببت بإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة وهروب الملايين من الصهاينة الى الملاجئ". مشيرا إلى أن "منطقة أمِّ الرشراش (ايلات) سوف تبقى تحتَ دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل".

واستفزت جماعة الحوثي الانقلابية، من جديد، غضب الكيان الاسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء (16 سبتمبر) بهجمات جدبدة بينها هجوم استهدف رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، مباشرة، ردا على الموجة الجديدة للغارات الاسرائيلية على اليمن، وقصفها من جديد ميناء الحديدة.