عاجل:عيدروس الزبيدي يصدر بيان هام

عدن - ياسمين التهامي - قال عيدروس الزبيدي:أتقدّم بخالص الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى أخي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما أعلنته المملكة العربية السعودية من دعم كريم لموازنة بلادنا بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليون ريال سعودي، في ظل الظروف الاستثنائية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا جراء استهداف الميليشيات الحوثية لموانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وحرمان خزينة الدولة من المورد الرئيسي الذي نعتمد عليه في دفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية لشعبنا.

واضاف:إن هذا الدعم الأخوي يأتي ليؤكد مجددًا وقوف أشقائنا في المملكة إلى جانب شعبنا، وليشكّل رافدًا مهمًا لتعزيز جهود الإصلاح والتعافي الاقتصادي التي تنفذها الحكومة برئاسة الأخ سالم بن بريك، والحفاظ على ما تحقق من مكاسب وإنجازات على الصعيد الاقتصادي.

واختتم:أجدد شكري وتقديري الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو الأمير خالد بن سلمان، ولسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا السيد محمد آل جابر، على مواقفهم النبيلة ودعمهم المتواصل لبلادنا وشعبنا، وهو تأكيد على رسوخ ومتانة ومصيرية العلاقة الأخوية بين شعبينا وبلدينا الشقيقين.

