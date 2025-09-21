شركة بلاك روك تشتري المزيد من البيتكوين والإيثيريوم: التفاصيل

اشترت شركة “بلاك روك”، إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في العالم، ما قيمته 390 مليون دولار من البيتكوين والايثيريوم، في خطوة تعكس استمرار توسعها المدروس في سوق العملات الرقمية.

وتأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية أوسع اعتمدتها الشركة منذ إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بالعملات المشفرة، والتي أسهمت في نمو سريع لمحفظتها الرقمية.

وبحسب أحدث البيانات، باتت “بلاك روك” تمتلك نحو 765,000 بيتكوين، وهو رقم يعكس حجم الطلب المؤسساتي على هذه الفئة من الأصول بعد الموافقة على صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين مطلع عام 2024.

توسع بلاك روك في سوق العملات المشفرة ينسجم مع توجه عالمي متزايد بين المؤسسات المالية نحو تخصيص جزء من استثماراتها للأصول الرقمية، خصوصا عبر أدوات استثمارية منظمة مثل صناديق المؤشرات (ETF).

من خلال استثماراتها في البيتكوين والايثيريوم، باتت “بلاك روك” من بين أبرز اللاعبين المؤسسات في هذا المجال، معززة بذلك مكانتها في بيئة تتغير بسرعة لصالح العملات الرقمية.

