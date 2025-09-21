زيادة الاهتمام بصناديق العملات المشفرة البديلة المتداولة ETF بعيدا عن البيتكوين والايثيريوم

في خطوة لافتة ضمن سباق الابتكار في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، تقدّمت مجموعة “Tidal” المالية بطلب لإطلاق صندوق جديد تحت اسم “Quantify 2X Daily AltAlt Season”، وهو منتج يثير الجدل والفضول في آن معا، إذ يستثني البيتكوين والايثيريوم بشكل كامل، ويركّز فقط على العملات البديلة الأخرى.

يستهدف الصندوق تحقيق عائد يومي مضاعف (2x) لأداء مجموعة مختارة من العملات البديلة، مثل الريبل وسولانا، معتمدا على استراتيجية قائمة على الرافعة المالية اليومية.

وبحسب ملف التسجيل، فإن الصندوق يُصنَّف على أنه أكثر مخاطرة من معظم الصناديق الأخرى، ويُوجَّه للمستثمرين ذوي الشهية العالية للمخاطرة.

ما يميز “AltAlt Season” عن صندوق “Alt Season” التقليدي، هو استبعاده للايثيريوم أيضا، في حين أن الأخير يركز على العملات البديلة دون البيتكوين فقط.

أما صندوق “All Cap”، المدرج في نفس الطلب، فيشمل البيتكوين والايثيريوم إلى جانب باقي العملات.

المصطلح “AltAlt Season” يشير إلى مرحلة متأخرة من دورة ارتفاع العملات البديلة، حيث ينتقل الزخم من العملات الكبرى إلى تلك ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة، وهو ما يحاول هذا الصندوق استثماره بدقة.

ويأتي هذا المقترح ضمن موجة من الطلبات التي تستعرض منتجات ذات رافعة مالية مرتفعة، تعكس شهية متزايدة لدى بعض المستثمرين نحو أدوات أكثر جرأة في سوق العملات المشفرة، في وقت تبدو فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أكثر انفتاحا على هذه الفئة من المنتجات.

اقرأ أيضا:

شركة بلاك روك تشتري المزيد من البيتكوين والإيثيريوم: التفاصيل

مؤسس بينانس ينتقد الوضع الأمني في فرنسا وسط تصاعد استهداف محترفي العملات الرقمية

