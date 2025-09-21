تجهيزات أمانة الباحة للاحتفاء باليوم الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95

استعدت أمانة منطقة الباحة بكل ما أوتيت من قوة واهتمام للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 بطريقة تجسد روح الاحتفال والفخر بتاريخ وطننا الغالي. وضمن هذه الاستعدادات، قامت الأمانة بتنفيذ حزمة من الأعمال الميدانية والتجهيزات التي أضفت لمسات جمالية على الشوارع والساحات والميادين العامة بالمنطقة.

رفعت أمانة منطقة الباحة العديد من الأعلام الوطنية، بلغ عددها 13,369 علما، ووزعت 4,267 كشافا أخضرا. كما تم تنفيذ 16,770 مترا طوليا من الإضاءات المضيئة بتقنية LED، لتضفي أجواء احتفالية مميزة تعبر عن الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وشملت الأعمال التجهيزية أيضا تجهيز 150 لوحة وطنية و 128 مجسما جماليا، بالإضافة إلى تركيب 40 شاشة إلكترونية لعرض العبارات الوطنية والأفلام التوعوية والتصاميم الخاصة باليوم الوطني. وذلك بهدف تعزيز مظاهر الاحتفاء والاحتفال في مختلف المواقع الحيوية بمدينة الباحة.

هذه الاستعدادات تأتي تأكيدا على الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز، وتعزيزا لروح الوحدة والفخر الوطني بالمملكة العربية السعودية في يومها الوطني الـ95.