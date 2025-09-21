شكرا لقرائتكم خبر عن بالرصاص نفسه الذي اغتال افتهان.. ضحية أخرى للقاتل الباشق (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور مأساوي يُضاف إلى سلسلة الجرائم التي تشهدها محافظة تعز، توفي اليوم السبت الطالب الجامعي حسين عبدالرحمن الصوفي، متأثراً بإصابته البالغة التي لحقت به إثر تعرضه لرصاصة طائشة أصابت رأسه، أثناء توجهه صباح الخميس الماضي إلى مقاعد الدراسة في جامعته، في حادثة وقعت خلال تنفيذ عملية اغتيال مُخططة استهدفت مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز، الأستاذة أفتان المشهري.



وبحسب شهود عيان ومصادر طبية، أُصيب الصوفي (22 عاماً) برصاصة في الرأس أثناء مروره قرب موقع إطلاق النار، حيث كان في طريقه إلى محاضراته الجامعية، ليتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات المحلية في حالة حرجة، وخضع لعمليات إنعاش مكثفة استمرت لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يُعلن الأطباء فشل محاولات إنقاذه، ويُسلّم الروح إلى بارئها، تاركاً وراءه أسرةً منهارة ومجتمعًا طالبيًا يعيش حالة من الصدمة والغضب.



وأثارت وفاة الصوفي، الذي لم يكن سوى ضحية عابرة لجريمة لم يكن طرفاً فيها، موجة عارمة من الغضب الشعبي في أوساط الطلاب وأهالي تعز، حيث خرجت مظاهرات عفوية ونداءات مطالبة بالعدالة، وتحميل الجهات الأمنية والسياسية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني، وتفشي ظاهرة الاغتيالات والتصفية الجسدية في شوارع المدينة التي باتت تُعرف بـ"مدينة الموت البطيء".