أثناء زيارته للمملكة المتحدة: الأمير هاري قابل شخصية ملكية في قصر كنسينغتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 07:06 مساءً - في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قام الأمير هاري بزيارة موطنه بريطانيا؛ حيث زار عدداً من الجمعيات والمؤسسات التي يرعاها. وقام خلال الزيارة بمقابلة والده الملك تشارلز، الذي لم يره لأكثر من 19 شهراً منذ إعلان إصابته بالسرطان في فبراير من العام الماضي 2024.

الأمير هاري يلتقي بدوق كينت إدوارد

Prince Harry Made a Secret Visit to Another Member of the Royal Family During His U.K. Trip https://t.co/tMTEfGb7F1 — People (@people) September 21, 2025

— People (@people)

خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، توجّه الأمير هاري لقصر كنسينغتون لمقابلة الدوق إدوارد، دوق كينت الذي تُوفيت زوجته كاثرين دوقة كينت يوم 4 سبتمبر الجاري؛ حيث حرَص دوق ساسكس على تقديم واجب العزاء له، بحسب ما صرح متحدث باسم دوق ساسكس.

قد ترغبين في معرفة قصر باكنغهام يعلن وفاة دوقة كينت عن عمرٍ ناهز الـ92 عاماً

هل سيعود الأمير هاري لموطنه مرة أخرى؟

https://www.instagram.com/p/DOzgqC1jIpI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOzgqC1jIpI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOzgqC1jIpI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

خلال حفل توزيع جوائز ويل تشايلد well child بلندن الأسبوع الماضي، ألمح الأمير هاري إلى أنه وزوجته ميغان ماركل يفكران في العودة إلى بريطانيا، وذلك خلال حديثه مع المغنية جوس ستون- التي كانت في السابق سفيرة لجمعية الأمير هاري الخيرية السابقة Sentebale. وقد أدّت أيضاً في حفل ديانا عام 2007 تكريماً لوالدته- حيث صرّحت المغنية، البالغة من العمر 38 عاماً، لمجلة Hello بأن الأمير، البالغ من العمر 41 عاماً، تحدّث معها حول عودتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة، بعد انتقالها مع زوجها وأطفالهما للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتذكرت ستون قائلةً: "كان يُعبّر عن روعة المدارس هنا وأهمية المجتمع للأطفال. كان من دواعي سروري مشاركة ذلك معه؛ فهذا تحديداً ما دفعنا للعودة".

وعن عودتها لبريطانيا، أكّدت ستون- التي لديها أربعة أطفال من زوجها كودي دالوز- أنها أرادت تربية صغارها في بيئة آمنة محاطة بالعائلة والأصدقاء. وأضافت، أن هاري بدا "مهتماً جداً" بانتقالها، وسألها عن كيفية تأقلمها مع الحياة الجديدة؛ مُعربة عن تطلعها لعودة هاري أيضاً.

إليكِ هذا الخبر: الجنازة الملكية التاريخية لدوقة كينت بحضور الملك تشارلز

أول ظهور للأمير هاري مع ميغان ماركل بعد عودته لأميريكا

حضر الأمير هاري البالغ من العمر 41 عاماً، حفل One805LIVE! الخيري للسنة الثالثة على التوالي أمس السبت، برفقة زوجته ميغان ماركل البالغة من العمر 44 عاماً.

وتمت إقامة الحفل في منزل كيفن كوستنر المُطل على المحيط في كاليفورنيا، الذي يهدف إلى جمع التبرعات لتوفير المعدات الأساسية وبرامج الصحة النفسية لفرق الاستجابة الأولية في مقاطعة سانتا باربرا. وقد شهد الحفل مُشاركة العديد من المشاهير، ومن أبرزهم: تريشا يروود، غود شارلوت، وفرقة ذا فراي. ويُعَد ظهور الزوجين في الحفل هو أول ظهور علني لهما منذ لقاء الأمير هاري بوالده الملك تشارلز خلال لقاء خاص في لندن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".