الأميرة رجوة الحسين تتألق بالحرير الوردي الجليدي في واشنطن

حضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين، يوم أمس الخميس، مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، في واشنطن بمناسبة زيارة سموهما للولايات المتحدة.

وجرى بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مساعي استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت “وكالة الأنباء الأردنية” (بترا).

وتألقت الأميرة رجوة بمجموعة من “ماكوين” McQueen تتألف من قميص حريري باللون الوردي الجليدي مزين بالزهور يتميز بإغلاق بزر أمامي، وتنورة ميدي (متوسطة الطول) بقصة A بطبعة الزهور أيضاً، ومصنوعة من الحرير المبطن المماثل للقميص، وتتميز بحافة غير متماثلة.

ونسّقت الأميرة إطلالتها مع حقيبة سوداء black Alaïa Mina 16 bag in vienne wave calfskin “ألايا مينا 16” المصنوعة من جلد العجل المموج، وصندل أسود بكعب قصير، وكلاهما طُرح للمرة الأولى في آب (أغسطس) من هذا العام.

وتزيّنت الأميرة الأردنية بزوج من الأقراط المميزة، في ظهورها العلني الأولى منذ شهر آب الماضي، حين كرّمت وولي العهد المتفوقين في الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للسنة الدراسية 2024-2025 في قصر بسمان الزاهر في العاصمة عمّان.

الفساتين الموردة لدى الأميرة رجوة صيحة رئيسية لا تتخلى عنها في إطلالاتها، فلا شيء يعكس الرقة والأنوثة مثل الفساتين المزيّنة بالورود. تختار الأميرة رجوة هذه الفساتين بتصاميم محتشمة تتماشى مع البروتوكول الملكي، وغالباً ما تكون مزينة بطبعات زهرية ناعمة وألوان باستيلية هادئة تعكس شخصيتها الراقية. سواء كانت في مناسبة رسمية أو لقاء شعبي، تمنحها هذه الفساتين حضوراً مفعماً بالحياة والنعومة دون التخلّي عن الهيبة الملكية.

