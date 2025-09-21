شكرا لقرائتكم خبر «تعليم نجران» يختتم سلسلة من البرامج التدريبية لبرنامج «إبداع نجران 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، سلسلة من البرامج التدريبية للبرنامج التدريبي الأساسي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع نجران 2026».

وهدفت البرامج التي بلغت 54 برنامجا، واستهدفت أكثر من 1000 طالب وطالبة على مدى أسبوعين، التدريب على إعداد المشروعات العلمية، واكتشاف ما يمتلكه الطلبة من مواهب في مجال العلوم والتقنيات والابتكارات، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم، إضافة إلى تنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنيّة، وتدريبهم على إتقان مهارات البحث العلمي لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في منافسات الإبداع العلمي.

واستعرضت خلال البرامج العديد من التجارب العملية والتقنيّة للطلاب في مشاريعهم البحثية المتنوعة.

من جهة أخرى، أكَّد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، دعم القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، وتشجيع الطلبة على التفوق والتميز.

وهنأ الأمير جلوي خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور حسن العلكمي يرافقه عددٌ من منسوبي التعليم، الطالب سيف بن مهدي آل مفرش، الحاصل على الميدالية الذهبية في مجال التقنية الحيوية والصحة بالمعرض الدولي «آيتكس 2025»، والطالبة جوان بنت محمد آل خمسان الحاصلة على المركز الثاني على مستوى المملكة بجائزة الأميرة صيتة للمواطنة المسؤولة 2025.

من جهته عبَّر الدكتور العلكمي عن شكره لأمير منطقة نجران على دعمه المتواصل وحرصه على تميز وتكريم أبنائه الطلبة.