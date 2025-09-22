شكرا لقرائتكم خبر سماء جدة تشهد عروضا جوية للمقاتلات السعودية احتفاء باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الواجهة البحرية بكورنيش جدة، مساء أمس، عروضا جوية متنوعة نفذتها مجموعة من المقاتلات السعودية، احتفاء باليوم الوطني الـ95 الذي يقام تحت شعار «عزنا بطبعنا».

واستعرضت المقاتلات من نوع تايفون، تورنيدو، ف-15 سي، ف-15 إس إيه، التي تزينت باللون الأزرق الغامق وتوشحت بنقوش هندسية مستوحاة من التراث الوطني، إلى جانب شعار السيفين والنخلة ورقم (95) الذي يرمز للذكرى الـ95 لتوحيد المملكة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض وهم يحملون الأعلام السعودية والأوشحة اعتزازا بالوطن.