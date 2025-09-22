بطولة ألمانيا: دورتموند يستعيد المركز الثاني

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعاد بوروسيا دورتموند المركز الثاني بفزه الصعب على ضيفه فولفسبورغ 1 0 الأحد في ختام المرحلة الرابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ويدين بوروسيا دورتموند بفوزه الثالث تواليا الى مهاجمه الدولي كريم أدييمي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20 اثر تمريرة من المدافع الدولي النروجي جوليان رييرسون.

وواصل بوروسيا دورتموند انتفاضته بعد تعادله المخيب مع سانت باولي، الوافد الجديد، 3 3 في المرحلة الاولى، فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بالعلامة الكاملة.

واستعاد دورتموند المركز الثاني من لايبزيغ الذي انتزعه السبت بفوزه على ضيفه كولن 3 1، وهو الثالث له تواليا أيضا مقابل خسارة واحدة كانت مذلة امام النادي البافاري بنصف دزينة نظيفة من الاهداف في المرحلة الأولى.

في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الاولى هذا الموسم مقابل فوز وتعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وألحق أونيون برلين الخسارة الثانية تواليا بمضيفه أينتراخت فرانكفورت عندما تغلب عليه 4 3 في فرانكفورت.

وفرض المهاجم الاسكتلندي أوليفر بوركي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 32 و53 و56 بعدما افتتح زميله المهاجم إلياس أنساه التسجيل في الدقيقة التاسعة، علما أن الأهداف الأربعة من صناعة المهاجم الصربي أندري إيليتش.

وسجل ناثانيال براون (45+4) والتركي جان يلماظ أوجون (80) وجوناثان بوركاردت (87 من ركلة جزاء) أهداف أينتراخت فرانكفورت.

وكان فرانكفورت مني بخسارته الاولى هذا الموسم وبعد فوزين متتاليين عندما سقط امام مضيفه باير ليفركوزن 1 3 يوم الجمعة الماضي فتجمد رصيده عند ست نقاط وتراجع الى المركز السادس.

في المقابل، حقق أونيون برلين فوزه الثاني هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده الى ست نقاط في المركز العاشر.

وحرم بوروسيا مونشنغلادباخ مضيفه باير ليفركوزن، وصيف بطل الموسم الماضي، من تحقيق فوزه الثاني تواليا عندما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وكان باير ليفركوزن في طريقه الى الفوز بهدف لاعب وسطه الدولي الاميركي مالك تيلمان في الدقيقة 70 اثر تمريرة عرضية من المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك، لكن البديل البوسني هاريس تاباكوفيتش أدرك التعادل اثر تمريرة من البديل الاخر شارل هيرمان (90+2).