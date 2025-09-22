شكرا لقرائتكم خبر المنطقة الشرقية تتزين بعناصر جمالية احتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توشحت المنطقة الشرقية بحلة وطنية مميزة مواكبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار «عزنا بطبعنا»، حيث اكتست الشوارع والميادين والمواقع العامة بالأعلام والإنارات والمجسمات التي تعكس روح الوطنية والانتماء والفخر بهذه المناسبة الغالية.

وأنهت الأمانة وجميع بلدياتها استعداداتها من خلال تركيب 15,241 علما وبنرا على أعمدة الإنارة والساريات في التقاطعات الرئيسة والمواقع الحيوية، إلى جانب 914 مجسما وطنيا في الساحات والميادين، وتزيين 47 مبنى رئيسا تابعا للأمانة والبلديات، إضافة إلى تنفيذ 7,526 م من عقود الزينة، ليصل إجمالي ما تم تركيبه إلى أكثر من 26 ألف عنصر جمالي في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لأعمال النظافة والرقابة الصحية خلال فترة الاحتفالات، شملت نشر عمال النظافة والآليات في المواقع التي تشهد إقبالا من الزوار، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتهيئة الحدائق والميادين العامة والمواقع المخصصة للفعاليات.

وأكد حرص الأمانة على مشاركة الأهالي والزوار فرحتهم باليوم الوطني، وإبراز الهوية الوطنية في المشهد الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وجمال المدن.