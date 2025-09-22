شكرا لقرائتكم خبر وزارة الاقتصاد تحصد شهادة LEED البلاتينية بصفتها أول وزارة في المملكة تحقق هذا الإنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجسد ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال الاستدامة والتميز التشغيلي، بالشراكة مع شركة أصول العقارية.
وتعد شهادة LEED إحدى أبرز الشهادات العالمية في تقييم المباني الخضراء، ويمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) للمنشآت التي تطبق معايير دقيقة في مجالات كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويحمل هذا الإنجاز أهمية خاصة إذ تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط قيادة جهود المملكة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيقها لأعلى المعايير الدولية في العمليات المستدامة؛ مما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية الخاصة بالاستدامة، ويتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حصول وزارة الاقتصاد والتخطيط على هذه الشهادة؛ ليؤكد ريادتها في تبني الممارسات المستدامة، ودورها في تعزيز جودة الحياة والتزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في بيئة العمل الحكومية.
