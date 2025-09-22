شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)

عادت المطربة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, لإشعال الحرب مع زميلتها المطربة هبة جبرة, وذلك عبر بث مباشر لها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الخلاف تجدد مرة أخرى على السوشيال ميديا بين المطربتين المثيرتين للجدل, كما بدأ أول مرة قبل أشهر. الجبلية, شنت هجوما عنيفا على زميلتها ووصفتها بــ”الشينة” و “الوسخانة” كما حذرتها من لبس “الباروكة”, مؤكدة أن ظهورها بها يؤثر على سمعة المطربات اللاتي يظهرن بها وهي واحدة منهن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

