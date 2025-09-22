- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم دله الصحية (4004) يتأهب لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-21 23:10PM UTC
- سعر سهم دله الصحية (4004) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية عند 137.70 ريال.
- توقعات اليوم تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة.
- في حالة اختراق السعر للمقاومة المذكورة، يستهدف أولى مستويات المقاومة عند 147.80 ريال.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر سهم دله الصحية (4004) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن تعافيه بشكل كامل وليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 137.70 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 137.70 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 147.80 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد