الاقتصاد

سعر سهم أبو معطي (4191) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 22-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم أبو معطي (4191) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 22-09-2025 1/2
  • سعر سهم أبو معطي (4191) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 22-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أبو معطي (4191) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 22-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-21 23:10PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم دله الصحية (4004) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن تعافيه بشكل كامل وليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 137.70 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 137.70 ريال، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 147.80 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا