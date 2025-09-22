بطولة فرنسا: فوز ستراسبورغ وموناكو يبقيهما في صلب المنافسة

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل ستراسبورغ عروضه القوية وحقّق فوزه الرابع في خمس مباريات بتغلبه على مضيفه باريس اف سي الصاعد حديثا 3 2 الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما أكرم موناكو وفادة متز وفاز عليه 5 2.

في المباراة الأولى، تناوب على تسجيل أهداف ستراسبورغ كل من الإكوادوري كيندري بايس (27) والعاجي غيلا دويه (78) والهولندي إيمانويل إيميغا (87)، فيما سجّل لباريس المالي نوها ديكو (81) وأليماني غوري (90+4).

وعزّز ستراسبورغ الذي يُعد أكثر الفرق المحلية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، رصيده الى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليون الثالث وموناكو الثاني وباريس سان جرمان المتصدر والذي تأجلت مباراته أمام مضيفه مرسيليا من الاحد الى الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتجمّد رصيد باريس عند ست نقاط في المركز العاشر.

وفي الثانية، استعاد موناكو توازنه بعد سقوطه الكبير أمام كلوب بروج البلجيكي 1 4 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكرم وفادة ضيفه متز 5 2.

ورغم تسجيل متز لهدف التقدم عبر السنغالي حبيبو محمدو ديالو (13)، تمكن فريق الإمارة من فرض هيمنته بفضل نجم برشلونة الإسباني السابق انسو فاتي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 46 و83، الدنماركي ميكا بييريث (28)، العاجي كوفي كواوو (86 خطأ في مرمى فريقه) وجورج إيلينيخينا (90+3).

وسجّل غوتييه هاين الهدف الثاني لمتز في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وهذا الفوز الثالث تواليا لفريق الإمارة في الدوري والرابع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وتغلب أوكسير المنقوص على تولوز بهدف سجله الكاميروني داني ناماسو (45+2).

وجاء تفوقّ أوكسير رغم النقص العددي في صفوفه بعد أن اضطر على استكمال اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه النروجي فريديريك أوبيغارد (64).

ورفع أوكسير رصيده الى 6 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن تولوز التاسع.

وتعادل لوهافر مع ضيفه لوريان 1 1.

وافتتح البينيني أييغون توسان التسجيل للوريان (21)، قبل ان يعادل لأصحاب الأرض السنغالي عيسى سوماريه (47).

ويملك لوهافر في رصيده 4 نقاط في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن لوريان السابع عشر.

تأجيل القمة

وأُرجئت المواجهة المقررة مساء الأحد بين مرسيليا وغريمه باريس سان جرمان حامل اللقب بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك وفق ما علمت رابطة كرة القدم الفرنسية.

وقالت الرابطة في حسابها على موقع أكس "نظرا للتوقعات الجوية السيئة في منطقة مرسيليا، أُجِّلت مباراة أولمبيك مرسيليا وباريس سان جرمان ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي والتي كانت مُقررة مساء اليوم، بقرار من محافظ بوش دو رون. وأُعيد تحديد موعد المباراة إلى يوم الاثنين 22 أيلول/سبتمبر الساعة الثامنة مساء".

وسبق لمحافظ بوش دو رون، جورج فرنسوا لوكلير، أن أفاد وكالة فرانس برس بإرجاء المباراة، قائلا "أُرجئت المباراة لاحتمال هطول أمطار غزيرة مع خطر كبير بحصول فيضانات" داخل وحول ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج والذي كان من المتوقع أن يمتلئ بالجماهير، مشيرا إلى أن منطقة بوش دو رون في حالة تأهب قصوى تحسبا للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية.